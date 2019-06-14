غادر، اليوم الجمعة، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، البلاد في زيارة رسمية إلى الصين، على رأس وفد برلماني، تلبية للدعوة المُوجهة إليه من رئيس البرلمان الصيني.

تأتي تلك الزيارة لتمثل انعكاساً إيجابياً للشراكة الاستراتيجية والتاريخية المصرية الصينية، على جميع المستويات، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التى تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين، والذي ينعكس على تلاقي وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك.

من المٌقرر أن يلتقي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق بعدد من المسؤولين الصينيين في مقدمتهم رئيس البرلمان الصيني ونائبه، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية الصينية.

وتهدف تلك اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، في كافة المجالات بما يتلاءم مع حجم ووزن البلدين على الصعيد الدولي والإقليمي.