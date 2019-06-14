يعقد البرلمان العربي ندوة مهمة بعنوان "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، الإثنين المقبل.

ويفتتح الندوة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، حيث سيستعرض المستجدات الخطيرة التي تستدعي وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، وضرورة مواجهة المطامع الاستعمارية والمشروعات العدوانية والتهديدات الإقليمية بإستراتيجية عربية. كما سيلقي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

وسيشارك في الندوة نخبة بارزة من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والخبراء العرب، بحضور رؤساء لجان الشؤون السياسية والعلاقات الدولية في المجالس والبرلمانات العربية، ورؤساء أقسام العلوم السياسية في عدد من الجامعات العربية.

وستشهد الندوة تقديم أربع أوراق عمل تُغطي محاور الندوة الأربعة (العلاقات العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعلاقات العربية مع الجمهورية التركية، والعلاقات العربية مع دول الجوار الإفريقي، والعلاقات العربية مع دول الجوار الأوروبي)، سيقدمها نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والسياسيين والخبراء العرب وهم: الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بمصر، الوزير صالح حمد القلاب وزير الإعلام الأسبق بالأردن، الدكتور محمد بن صقر السُّلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بالسعودية، والدكتور محمد تاج الدين الحسيني الأكاديمي والباحث السياسي ورئيس منتدى 21 للحوار والتنمية بالمغرب.

تعقد هذه الندوة استشعاراً من البرلمان العربي لخطورة تدخلات الدول الإقليمية في الشؤون العربية والتي وصلت إلى حد المساس بسيادة الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها.

ويهدف البرلمان العربي من عقد هذه الندوة مناقشة الأسس والأهداف والأحكام التي ينبغي تضمينها في "الاستراتيجية العربية للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، من أجل بناء موقف وسياسة عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار.