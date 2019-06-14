نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط شحنة مخدرات وزنت قُرابة 2 طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، في ثاني ضربة أمنية خلال أيام ضد عمليات تهريب المخدرات داخل البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية" جلب شحنة كبيرة من مخدري الحشيش وأقراص الكبتاجون، وسعيهم إدخالها البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية وترويجها لحساب عناصر التشكيل، حيث أمكن رصدهم والوقوف على نشاطهم وهم (ثمانية أشخاص 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية).

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية، تم ضبط حاويتين بميناء شرق التفريعة ببورسعيد، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط الاتي:

9.540 تسعة آلاف وخمسمائة وأربعون طربة من مخدر الحشيش – بلغ وزنهم 1.908 واحد طن وتسعمائة وثمانية كيلو جرام وثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين من أفراد التشكيل "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية" حال تواجدهما بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة العبور.

وبتطوير مناقشتهما وإجراء التحريات اللاحقة، فقد وردت معلومات تفيد تمكن عناصر التشكيل من تهريب إحدى الحاويات لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد وبداخلها كمية كبيرة من عقار الكبتاجون مخبأة داخل شحنة "تفاح" ووصولها لمخزن تابع لأفراد التشكيل بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وأمكن رصدها أثناء تهريبها داخل إحدى الشاحنات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة قيادة أحد الاشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية حيث أسفر التفتيش عن ضبط أربعة ملايين وأربعمائة ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 144 مليون جنيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وجاري استهداف باقي عناصر التشكيل داخل البلاد.