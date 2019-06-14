عثر رجال الأمن بالكويت على جثة امرأة مسنة مصرية متحللة داخل مسكنها، بعد أن قام أحد أقاربها بإبلاغ الشرطة باختفائها.

جرى إبلاغ الشرطة بأن امرأة سبعينية مختفية منذ فترة طويلة، وهاتفها مغلق، الأمر الذي أثار مخاوف أقاربها خوفًا من تعرضها لأي مكروه، وتوجهت الشرطة إلى منزل السيدة، وفقًا لصحيفة الرأي الكويتية.

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن استعانوا بعناصر الإطفاء، حيث كسروا الباب، ووجدوا جثة السيدة متحللة داخل منزلها، وجرى إحالتها إلى الطب الشرعي بعد معاينتها من قبل الأدلة الجنائية، وتسجيل قضية وفاة وانتظار التقرير الذي سيبين أسباب الوفاة.