بالأسعار| مواصلات استاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباريات "أمم أفريقيا"

يترقب عشاق كرة القدم، انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وتلعب المجموعة الأولى مبارياتها على استاد القاهرة الدولي.

وتستعرض "الوطن" المواصلات إلى استاد القاهرة وأسعارها

- من رمسيس، يمكن استقلال ميكروباص حتى ستاد القاهرة، وسعر الأجرة ٤ جنيهات.

- يمكن استقلال أتوبيس نقل عام إلى ميدان رابعة العدوية، يمر على الاستاد، وسعر الأجرة 3 أو 4 جنيهات.

- من عبدالمنعم رياض يمكن استقلال ميكروباص لشارع مكرم عبيد، يمر على الاستاد، وسعر الأجرة 4 جنيهات.

- من مصر الجديدة يمكن استقلال اتوبيس نقل عام متجه إلى ميدان رابعه العدوية، و سعر الأجرة من 4 إلى 3 جنيهات.

- من ميدان السيدة عائشة يمكن استقلال ميكروباص إلى شارع عباس العقاد، يمر على الاستاد وسعر الأجرة 5 جنيهات، ويمكن استقلال ميكروباص لموقف العاشر يمر ببوابات الاستاد من صلاح سالم وسعر الأجرة 6 جنيهات.

- في حال استقلال مترو الأنفاق، يتم النزول محطة مترو الاستاد، وصولا لاستاد القاهرة الدولي، وسعر تذكرة المترو 3 أو 5 أو 7 جنيهات- وفقا لعدد المحطات.