أحال المستشار أحمد عز، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، سيدة وزوجها وزوجته الثانية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أطفال المرج" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل طفلين من أبناء الزوجة الأولى قبل كشف الجريمة بـ 14 شهرًا.

وكانت النيابة قد أرسلت مقاطع الفيديو التي توثق جريمة مقتل أطفال المرج "ملك وجنى" على يد أبويهما وزوجة الأب إلى الأدلة الجنائية لفحصها والتأكد من أن الطفلتين اللتين تظهران في الفيديو هما المجني عليهما، بينما الضحية الأخيرة "محمد" لم يظهر في الفيديوهات.

وكلّف المستشار مصطفى مخلوف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، مصلحة الأدلة الجنائية بموافاتها بنتائج الفحص لجميع المقاطع وعددها 10 مقاطع.

وكانت التحقيقات، أكدت أن كارت الميموري كانت فيه 10 مقاطع فيديو، سجّلت جريمة مقتل الطفلتين "ملك وجنا"، وظهرت المفاجأة بمطالعة الفيديوهات، حيث ظهرت الأم المتهمة بالقتل عارية تماما وكانت قد مارست العلاقة الحميمة مع زوجها قبل ارتكاب الجريمة بدقائق، ما يظهر أنه أغراها بممارسة الجنس لتشاركه ارتكاب الجريمة.

كما ظهرت مفاجأة جديدة، حيث أفادت التحريات والتحقيقات التي جرت بنيابة شرق القاهرة، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام، أن جريمة قتل الطفلتين جنى وملك، تمت في نهار أحد أيام شهر رمضان المبارك عام 2016.