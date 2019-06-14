أب يترك طفليه في موقف سيارات بالشرقية.. والنيابة تودعهما بدار رعاية

ترك أب طفليه، بموقف سيارات بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وغادر بعدما طلب منهما الانتظار بالموقف ووعدهما بأنه سيعود إليهما بعد قليل إلا أنه لم يعد.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة ههيا يفيد بقدوم بلاغ من الأهالي بالعثور على "آدم. س. م" 5 سنوات، وشقيقه "آسر. س. م" 3 سنوات بموقف سيارات بمدينة ههيا بعدما تركهما والدهما لفترة طويلة دون أن يعود لاصطحابها.

انتقلت قوة من الشرطة وتسلمت الطفلين وحرر عن ذلك المحضر رقم 2562 لسنة 2019 إداري مركز شرطة ههيا، وجرى العرض على النيابة العامة التي قررت إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية.