أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار هيثم عزوز المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس عاطل ضبطته الأجهزة الأمنية بالقليوبية، وبحوزته سلاح ناري وذخيرة وكيلو هيروين بالخانكة.

أدلى المتهم باعترافات أمام النيابة على خلفية اتهامه بالإتجار في المخدرات، قائلا إنه اعتاد على تجارة المخدرات، وله زبائن يبحثون عنه.

وتابع "تجارة الهيرويين مربحة ومن يمارسها لا يستطيع أن يوقف نشاطه".

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، نجحت في ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري وذخيرة وكيلو هيروين بالخانكة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد ضبط مباحث مركز الخانكة، عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات أثناء استقلاله سيارة وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية" بخزينتها 10 طلقات لذات العيار وكيلو جرام هيروين ومبلغ مالي قدره 1720 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع المبلغ المالي حصيلة تجارته وتولت النيابة التحقيق.