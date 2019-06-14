"صفحات مزيفة، رمضان 2020، استغلال جمهور الفنانين، صفحات وهمية تتاجر بأسماء الفنانين".. هكذا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك، عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، على عدد من الصفحات الوهمية "المزيفة" لنجوم ومشاهير شاركوا في دراما رمضان 2019.

ونشرت صفحة تحمل اسم الفنان حلا شيحة منشورًا: "إن شاء الله رمضان الجاي 2020 هنعمل مسلسل أنا ومحمد رمضان بس إحنا عايزين ناس تظهر في المسلسل الجديد إن شاء الله أبعت رسالة على الخاص بأوك، وإن شاء الله تكون معانا في المسلسل الجديد".

كما ظهرت أيضًا صفحة أخرى تحمل اسم الوجه الجديد هنادي مهني، ومدون منشور عليها: "الناس كلها تكلمني على الخاص لأني محتاجة ناس جديدة شير للصفحة في 3 جروبات".

وظهرت صفحة أخرى باسم ياسمين صبري، توجه الشكر إلى الله على نجاح مسلسل "حكايتي" وستكون متواجدة في رمضان المقبل 2020، وتريد وجوه جديده ولابد أن يتم مشاركة المنشور في 6 جروبات ليتم اختيارك.

كما ظهرت صفحة باسم السبكي، يطلب فيها ناس للمشاركة في فيلم عيد الأضحى لصافينار، ولابد من ترك البيانات الاسم والعنوان وصورة شخصية، ولابد من مشاركة المنشور في العديد من الجروبات، وبمجرد إتمام الشروط سيتم الاتصال بالذي وقع عليه الاختيار.

وظهرت صفحة تحمل اسم الفنان محمد رمضان تدعي أنه يستعد للقيام بعمل كبير وأنه في حاجة لشباب جُدد، ولكن لابد من عمل مشاركة للمنشور في جروبات والإعجاب بالصفحة ودعوات أصدقاء أخرين بالإعجاب بها.