جهاز استقبال البث الأرضي لـ"أمم أفريقيا" بـ399 جنيهاً.. أهلاً "كان"

تستطيع الجماهير المصرية متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو على على القنوات الأرضية من خلال توافر أجهزة استقبال البث الأرضي الرقمي لدى الموزعين المعتمدين في مصر ومن السهل الحصول عليه حتى يتمكن المشاهد المصري من متابعة البطولة في منزله بدلاً من تحكم بعض القنوات.

ومن مميزات جهاز الاستقبال الأرضي أنه في متناول المواطن حيث يصل سعره إلى 399 جنيهاً فقط وهو سعر رمزي مقابل الباقات التي وضعتها القنوات المشفرة لمشاهدة البطولة فقط والتي تقترب من ألف جنيه بينما جهاز الاستقبال الأرضي بسعره البسيط سيستمر مع المواطن وليس توقيت البطولة فقط.

ولم تتوقف المميزات عند السعر فقط ولكن هناك مميزات فنية عديدة في جهاز الاستقبال الأرضي وهو من صناعة أوربية- هولندية، إضافة إلى أن قوة استقبال إشارة البث تصل إلى 27 db، وأيضاً هناك سهولة في تركيبه (plug& ply) يقاوم عوامل التشويش على الإرسال ولديه إمكانيات للاستقبال من 40 إلى 60 كم من محطة الإرسال بجودة عالية.

يحصل أي مشترى مع الجهاز على ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام إضافة إلى 3:5 أمتار سلك مجاناً للهوائي الداخلي ويقاوم العوامل الجوية المختلفة (water proof). وهناك توفير أجهزة استقبال رقمي البث الأرضي للمسافات أكثر من 60 كم وحتى 80 كم بسعر 699 جنیها، وهو ما يؤكد عدم صحة الشائعات التي تتردد عن ارتفاع أسعار هذا الجهاز لاستقبال البث الأرضي.