في ذكرى ميلادها.. تعرف على حياة قطة السينما المصرية "زبيدة ثروت"

تحل الذكرى الثانوية لميلاد الفنانة زبيدة ثروت، اليوم، التي رحلت عن عالمنا ديسمبر 2016، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، التي أثرتها بالكثير من الأعمال رغم رفض الأسرة في بداية الامر التحاقها بهذا المجال.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز الأرقام في حياة الراحلة.

14 يونيو:

- وهو اليوم الذي ولدت فيه الفنانة زبيدة ثروت بمدينة الإسكندرية لأسرة مرموقة، فجدها الأكبر كان السلطان حسين كامل، والتي ظلت تحتفل به حتى وافتها المنية.

1955:

- ويعتبر 1955 من أهم الايام في حياة الراحلة زبيدة ثروت، حيث اختارتها مجلة الجيل كأجمل فتيات الشرق ومجلة الكواكب ضمن أفضل 10 وجوه للسينما، وكانت بداية تلقيها لعروض التمثيل من المنتجين والمخرجين.

1956:

- ظهرت لأول مرة على شاشة السينما في فيلم "دليلة" من بطولة عبدالحليم حافظ وشادية.

2:

- عدد المسرحيّات التي شاركت في أدائها.

4:

- عدد بناتها ريم ورشا وقسمت ومها.

- عدد زيجاتها حيث تزوجت من ضابط البحرية المصرية إيهاب الغزاوي ثم المنتج السوري صبحي فرحات الذي أنجبت منه بناتها الأربع ثم محمد إسماعيل وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي .

1976:

- تاريخ إعتزالها للعمل الفني.

40:

- مدة اعتزالها حتى أخر ظهور لها مع الاعلامي عمرو الليثي.

13 ديسمبر 2016:

- تاريخ وفاة قطة السينما المصرية كما كانت تلقب.

76:

- عمر الراحلة عند وفاتها.