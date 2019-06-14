جامعة المنيا تحتفل بعيد العلم والوفاء الثامن

تحتفل جامعة المنيا، يوم الاثنين المقبل، بعيد العلم والوفاء الثامن، لتكريم علمائها وباحثيها من المتميزين، تشجيعا لهم على مواصلة عطائهم، كي يسهموا في تحقيق النهضة في مسيرة التنمية والبناء بمصر.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن العالم الآن صار يحكم على الجامعات بمدى النجاح، الذي يحققه خريجوها وعلماؤها وباحثوها، في إنتاج أبحاث علمية تخدم المجتمع وتكون أكثر استشهادا عالميا، وبذلك باتت الصروح الجامعية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العلم والتكنولوجيا العالمية.

وأكد دور الجامعات ومنهجية البحث العلمي، للمساهمة في تغيير ثقافة التعلم والمعرفة ودعم عملية بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية الشاملة لمصر 2030.

وقال الدكتور أبوبكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تحتفي كل عام بعيد العلم والوفاء الثامن تقديرا وعرفانا من إداراتها ومنتسبيها لعلمائها وباحثيها ممن قدموا إنجازات بمسيرتهم العلمية والعملية والإدارية، لتهدي في هذا اليوم دروع تميزها وعطائها ووفائها لعلمائها وباحثيها الأكثر استشهادا بأبحاثهم المنشورة دوليا وجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وأفضل رسالة علمية وبحث تطبيقي ولأوائل خريجيها وأفضل أطبائها وعامليها وطلابها المثاليين.