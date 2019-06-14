أعلن متحف قصر محمد علي بالمنيل، بدء التدريب الصيفي لطلبة كليات الآثار بقسميها المصري والإسلامي، والآداب قسمي آثار وتاريخ، وكلية سياحة وفنادق قسم إرشاد، ودارسين علم المتاحف، للعام الثالث على التوالي بعنوان "حكايات متحف 3".

وينقسم البرنامج التدريبي إلى جزئين نظري وعملي، على أن تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين في تمام الساعة 11 من صباح يوم الأحد الموافق 16 يونيو للطلبة التي تبدأ أسمائهم بحروف من "أ – خ"، ويوم الإثنين الموافق 17 يونيو لمن تبدأ أسمائهم بحروف من "د - ص"، والثلاثاء الموافق 18 يونيو للحروف "ض - ق"، والأربعاء الموافق 19 يونيو للحروف من "ك - ي".

وللتقدم للتدريب يرجى توافر الآتي:

- البطاقة الشخصية.

- كارنيه الجامعة.

- صورة شخصية.

علما بأنه سيتم الإعلان عن المقبولين للاشتراك في التدريب من خلال الصفحة الرسمية للمتحف علي "فيس بوك" من هنــــــا.

وجاءت تفاصيل التدريب كالآتي:

- التدريب بقصر الأمير محمد علي بالمنيل يتم على مرحلتين؛ نظري وهو عبارة عن محاضرات للتعرف على ماهيه المتاحف وعلم المتاحف والأنشطة المتحفية وكل ما يخص متحف المنيل بشكل خاص، وعملي، وهو عبارة عن التعرف بشرح المتحف باللغتين العربية والإنجليزية وبعد ذلك تدريب عملي عن طريق شرح المتحف للزوار في مواعيد العمل المقررة والتي سيتم الاتفاق عليها في المقابله الشخصية.

- التدريب متاح للطلبة وليس للخريجين لأنه تدريب مجاني دون مقابل مادي، هدفه التعرف على سوق العمل في المتاحف والعمل الأثري والتواصل مع الزوار من كل الجنسيات والفئات المختلفة، مما يساعد الطلبة على اكتساب مهارات مختلفة، وفي نهاية التدريب يحصل كل طالب على شهادة مختومة من المتحف تفيد بتدريبه في الفترة المقررة.