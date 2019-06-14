المحامي العام بطنطا يحقق مع 10 اشخاص نقبوا عن الأثار بمنزل سكني بالسنطة

أصدر المستشار ياسر هندي المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بفتح باب التحقيق العاجل مع 10 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل سكني بقرية شبراقاص وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال شهود العيان من أهالي القرية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة من أهالي قرية شبرا قاص بدائرة المركز إثر قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل سكني.

كما انتقل المقدم أحمد سامي مصلح والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية لمكان المنزل وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار تقريبًا، بإحدى الغرف بداخل المنزل المبلغ به بالطابق الأرضي والمكون من طابقين، وكذا العثور على أدوات الحفر تضم" موتور غطاس بالخرطوم، كابل كهربائي، بكرة رفع حديد، سلم خشبي، كوريك ، دلو".

وبتقنين الإجراءات الأمنية وسماع أقوال شهود عيان بالقرية تبين تضررهم من تصدعات وشروخات بمنازلهم جراء أعمال الحفر وتم ضبط 10 متهمين بالقيام بتلك الأعمال للبحث عن الآثار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.