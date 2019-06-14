أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسات الأسبوع الماضي، بارتفاع رأس المال السوقي نحو 14.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.97% عن الأسبوع قبل الماضي.

وسجل رأس المال السوقي، ارتفاعا للمؤشر الرئيسي من 389.9 مليار جنيه إلى 399.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بنسبة نمو 2.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 238.1 مليار جنيه إلى 242.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 628 مليار جنيه إلى 641.7 مليار جنيه بنسبة نمو قاربت 2.2%.

ويترقب متعاملون، برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات العامة، بعد تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قبل أيام.