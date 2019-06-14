انتحرت طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بإحدى قرى مركز كوم حمادة في البحيرة، بتناول قرص من حبوب حفظ الغلال القاتلة، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، أثناء امتحانات الثانوية العامة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من قسم السموم بالمستشفى المركزي، تتضمن وصول "هـ.ط.ح"، 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بإحدى قرى مركز كوم حمادة، مصابة بتسمم لتناولها قرص من حبوب حفظ الغلال القاتلة، وتوفيت فور وصولها المستشفى، متأثرة بإصابتها بتسمم فسفوري جراء تناول مادة سامة.

وقررت والدتها "أ.ص.م" 48 عاما، ربة منزل، أن ابنتها تناولت قرص من حبوب حفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة، أثناء امتحانات الثانوية العامة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.