ارتفاع تكاليف التأمين على السفن في الشرق الأوسط بعد هجوم خليج عُمان

قالت شركات للتأمين البحري، إن تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 10 بالمئة على الأقل في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان يوم الخميس، مع احتمالات لمزيد من الزيادة في التكاليف، إذا تصاعدت التوترات في المنطقة.

وتسببت الهجمات في تأجيج المخاوف بشأن انخفاض تدفقات النفط الخام في واحد من أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 4.5 بالمئة.

وعلقت بعض الشركات المالكة لناقلات النفط بالفعل الحجوزات الجديدة إلى الخليج.

واقتربت أسعار الشحن باستخدام الناقلات العملاقة، التي تنقل النفط من الخليج إلى آسيا من أعلى مستوياتها في شهرين يوم الخميس عند 13 ألف دولار يوميا تقريبا، ارتفاعا من نحو 2000 دولار يوم الأربعاء.

وتحتاج كل سفينة إلى أشكال متنوعة من التأمين، بما في ذلك تغطية سنوية ضد مخاطر الحرب، بالإضافة إلى تأمين إضافي عند الدخول في مناطق عالية الخطورة.

وتقول شركات التأمين على السفن، إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة، التي مدتها سبعة أيام، وهو ما يقارب ضعفي التكلفة، التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت إحدى شركات التأمين "لقد تغيرت الحقائق الموجودة على الأرض. إذا غرقت إحدى هذه الناقلات، سترى زيادة شاملة في قيمة التأمين ضد مخاطر الحرب".

وأضافت قائلة "هذه ليست الحادثة الأولى، وما نراه (في ظل ارتفاع الأسعار) يعكس الوضع المتدهور في المنطقة".