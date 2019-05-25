صعدت أسعار النفط أكثر من 1% الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها سجلت أكبر هبوط أسبوعي هذا العام مع تعرضها لضغوط من تزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.37%، لتسجل عند التسوية 68.69 دولار للبرميل، لكن خام القياس العالمي ينهي الأسبوع منخفضا حوالي 5 في المئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا، أو1.24% لتبلغ عند التسوية 58.63 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة تزيد عن 6 في المئة هى الأكبر منذ ديسمبر.

ومخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2017، وتتعرض أسعار الخام أيضا لضغوط من تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وستكون الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة في البلدين.