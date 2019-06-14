هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على ما يبدو من شأن توقعات باجتماع محتمل مع الرئيس الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة الـ20 في وقت لاحق هذا الشهر، قائلًا إن اتفاقا تجاريًا مع بكين سيحدث في مرحلة ما على أي حال.

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية: "سنرى.. في نهاية المطاف هم سيقومون بإبرام اتفاق".

وأكد ترامب: "مرارًا إنه سيجتمع مع شي خلال القمة، على الرغم من أن الصين لم تؤكد الاجتماع".

وأوضح أن الصين تتلاعب بعملتها بهدف تجنب الضغوط الناشئة عن الرسوم الجمركية التي فرضها على منتجات صينية.

وأضاف قائلا ”إنهم يدفعون مئات المليارات من الدولارات. لقد فرضت "رسوما" 25% على ما قيمته 250 مليار دولار "من الواردات الصينية.. إنهم يتلاعبون بعملتهم من أجل تعويض ذلك".

وانخرطت الولايات المتحدة والصين، منذ العام الماضي، في نزاع تجاري تبادل فيه البلدان فرض رسوم جمركية على واردات من البلد الآخر في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى دفع بكين لإجراء تغييرات في سياساتها التجارية.

ودخل الجانبان في محادثات بهدف الوصول إلى انفراجة لكن المفاوضات انتهت في مايو أيار دون التوصل إلى اتفاق.

واتهمت واشنطن بكين بالنكوص عن بضعة وعود، وهو ما تنفيه الصين.