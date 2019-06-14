أعلنت غرفة شركات السياحة بدء مخاطبة شركة «تسهيل»، الأثنين المقبل، لتحديد مواعيد إجراء البصمة الحيوية للفائزين بقرعة الحج السياحى وعددهم نحو 36 ألف مواطن، على أن يبدأ إجراؤها الأربعاء المقبل.

وقال رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات أرسلت أسماء المواطنين وعناوينهم إلى الغرفة، لتحديد أقرب فرع لـ«تسهيل» من مقر إقامتهم لإجراء البصمة به.

"زيدان": لا بد من حضور المواطن ومعه جواز السفر.. ومصدر: إجراء معاينة "فنادق" خلال الأسبوع الأخير من شوال

وأضاف «زيدان»، لـ«الوطن»، أنه «سيتم أخذ البصمة لجميع الحجاج من سن 6 سنوات، وحتى 80 سنة»، موضحاً أنه يتطلب حضور المواطن شخصياً ومعه أصل جواز السفر الخاص به، مشيراً إلى أن البصمة مجاناً وبدون أى رسوم، مشيراً إلى أنها مستقلة عن بصمة العمرة، ولا تغنى عن أخذ البصمة مرة أخرى للحج.

وقال محمد عابد، عضو الجمعية، إن المواطنين الفائزين بالحج بدأوا فى تقديم الأوراق المطلوبة للسفر، وهى (فيش جنائى، كشف طبى، شهادة صحية)، لافتاً إلى ضرورة انتهاء تسليمها خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن الشركات المنظمة لبرامج الحج طيران حجزت تذاكر الطيران لحجاجها، والتى يتراوح سعرها ما بين 17 إلى 18 ألفاً و500 جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، التى تتراوح مدتها من 18 إلى 22 يوماً، فيما تراوحت أسعار تذاكر البرامج الـ4 و5 نجوم ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه.

وكشف مصدر مسئول بوزارة السياحة أن الشركات ستتوجه للسعودية خلال الأسبوع الأخير من شهر شوال الحالى لإجراء معاينة وتوثيق عقود المساكن التى سيقيم بها حجاج السياحة هذا العام، لافتاً إلى سفر لجان الوزارة قبل هذا التاريخ بأسبوع للتأكد من أن فنادق الحجاج مطابقة لضوابطها.

يشار إلى أن أولى رحلات الحج السياحى طيران ستكون يوم 28 يوليو المقبل.