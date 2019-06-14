البنتاجون: عملية جارية لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في هجمات الخليج

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إن هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن هيئة السلامة البحرية البريطانية، أصدرت تحذيرا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان. وبحسب "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر محلية عمانية، فإن انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه بحر عمان، صباح الخميس الماضي.

وأوضحت أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.

وتوالت ردود أفعال دولية على الحاث، واتهمت الولايات المتحدة، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، حيت أعلنت علي لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أن "إيران أهانت رئيس وزراء اليابان بعد ضرب إحدى سفن بلاده خلال زيارته"، مؤكدا أن أمريكا ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها، وأن التجارة الدولية في خطر بسبب إيران.

وشدّدت مصر على إدانتها لأي أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.