"النواب": نحرص على التوازن بين المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بها عناصر برلمانية على كفاءة عالية في مجالات الإسكان والتشييد والبناء، وأنها تحرص كل الحرص على مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة أو أعضاء البرلمان بتأنٍ وتحرص على عقد جلسات استماع موسعة حولها.

وأكد "حسب الله" أن قانون الإيجارات غير السكنية لا يزال مشروع قانون وليس قانونا، وأنه سيخضع لمناقشة موسعة بين جميع أعضاء المجلس حين إدراجه بجدول أعمال مجلس النواب.

وقال "حسب الله"، في بيان صادر عنه منذ قليل، أن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لا يسمح أبدا وتحت أي مسمى بخروج قانون من البرلمان يشوبه عوار دستوري أو ينحاز لطرف على حساب طرف آخر وأن جميع أعضاء البرلمان يؤيدون وبشدة سياسات الدكتور علي عبدالعال في صياغة التشريعات التى يجب أن تحقق الصالح العام لجميع الأطراف

وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن ثقته التامة في ان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، سوف يعطي أكبر اهتمام للمذكرة التى أعلن إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إرسالها إلى مجلس النواب لحل أزمة الإيجارات القديمة للمحال والمكاتب التجارية، مشيرا إلى اتفاقه مع "العربى" بأن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على حقوق الجميع ودون أن يضار أي طرف.

وأكد حرص البرلمان على إدخال تعديلات جوهرية خلال مناقشة وصياغة وإقرار التشريعات.

وقال: "هناك عدد من التشريعات التى قرر البرلمان فى جلساته العامة إعادتها إلى اللجان النوعية أو تشكيل لجان مصغرة لإعادة مناقشتها وصياغتها مرة أخرى لضمان عدم وجود شبهة عدم الدستورية بها"، وطمأن حسب الله أطراف عقود الإيجار بأن البرلمان المصرى لن يخرج هذا القانون إلا وهو محقق التوازن والعدل بين جميع أطرافه.