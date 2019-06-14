علق حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين، على الجدل المثار حول مسلسل "الجن" قائلًا إن هناك الكثير من الردود الأفعال حول هذا المسلسل، وتم تصويره دون علم النقابة، ومن جسد الأدوار ليسوا مسجلين في النقابة وهم شباب، مؤكدًا دعم النقابة للشباب، ولكن في إطار الأدب العام.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم، أن ما شاهده في بعض المشاهد لا تنسجم مع عادات وتقاليد وقيم وإرث الأردن، وهو ما آثار حفيظة كل الناس، من يطالب بالحرية هي لها حدود وسقف، وعندما نتحدث اليوم نقول إن جنس من الشباب يتأمل أنه اندفع اتجاه إبداعاته بشكل يليق بهؤلاء الشباب.

وأوضح أنه تم إصدار بيان حول أنه لم يتم إصدار أي تصريح لهؤلاء بعمل المسلسل، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد من المسلسل إلا حلقات محدودة، والأمر مسيء لأماكن تراثية عظيمة في الأردن.