استمرت فضائية "dmc" في عرض مسلسل الواد سيد الشحات ووصلت للحلقة 15 من المسلسل الكوميدي ونعرض لكم ملخص حلقات المسلسل كما يلي.

سيد الشحات "أحمد فهمي" مندوب مبيعات لشركة تبيع المكانس الكهربية ومتزوج من ريتاج التي تقدم دورها هنا الزاهد وتتلقى ريتاج وسيد المساعدات المالية من والدها للمساعدة على أعباء المعيشة، ويعاني سيد الشحات من ضيق ذات اليد بسبب ظروف العمل، كما يتعرض للنصب من زعتر الذي يعمل على السيارة الفارهة التي اشتراها والد زوجته له ولكنه حولها لتاكسي.

ظهر عبده السحاوي الذي يقوم بدوره الفنان محمد محمود ويعمل زعيم عصابة وسأل سيد الشحات عن مصير الـ6 ملايين دولار حيث كان يضعها في المقابر التي كانوا يعيشون فيها، وأخبره سيد الشحات أن أسرته قاموا بسرقة هذه الأموال وهدد عبده السحاوي سيد الشحات بالقتل إذا لم يحصل منه على الـ6 ملايين دولار.

ذهب سيد الشحات مع السحاوي لشقيقه فخر الشحات الذي يقوم بدوره الفنان محمد عبدالرحمن ووعد فخر الشحات زعيم العصابة عبده السحاوي بأنه سيعيد له مبلغ الـ6 ملايين دولار بعد شهر.

فيلم هندي في الحلقات الأولى

وذهب فخر الشحات لخطيبته السابقة عاشورا وطلب منها مبلغ 150 ألف جنيه قيمة الشبكة التي أخذتها منه وهربت في الماضي ووجدها متزوجة من مهراجا هندي قام بدوره الفنان أحمد فتحي واتفقت ريتاج مع فخر على سرقة الشبكة من خطيبته السابقة.

توصلت ريتاج لفكرة لدخول بيت المهراجا حيث سيدخل سيد وشقيقه فخر داخل فيل وسيهدون الفيل للمهراجا ويدخلون لفيلا المهراجا ويكتشفون أن المهراجا لديه جوهرة غالية أخذها من أسرته في الهند وتطارده أسرة باتشان الهندية.

ويظل الفيل داخل الفيلا حتى يكتشف أمره المهراجا ويهربوا ويعود سيد الشحات مرة أخرى بصحبة ريتاج باعتبارهم من الشرطة الهندية لبحث مطاردة أسرة باتشان للمهراجا.

الرجوع للعصر الفرعوني عبر آلة الزمن

نجح فخر وشقيقه سيد الشحات في سرقة الجوهرة الثمينة من منزل المهراجا الهندي بعدما تم القبض عليهم وأوشك المهراجا على إحراق فخر الشحات وأخذوا الجوهرة لنعيم "محمد الصاوي" تاجر الآثار والتحف لتقييمها وشرائها ورفض شرائها بسبب غلو ثمنها وذهب فخر الشحات للدكتور وليد المخترع الذي عرض على المهراجا شراء الجوهرة من قبل وأخبرهم أن لديه اختراع لآلة الزمن وتحتاج للجوهرة لتعمل ومن ثم يتم بيع الجهاز وسداد الأموال الخاصة بزعيم العصابة عبده السحاوي.

وبالفعل تعمل الآلة ولكن أخبرهم الدكتور وليد أن عليهم الانتظار لسنوات حتى يبيع الآلة ويطلب منه سيد وفخر أن يعيدهم بالآلة سبع سنوات ليرجعوا للسحاوي الأموال التي سرقوها ويوافق ولكنه يرجعهم لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية.

يرجع فخر وسيد وريتاج للعصر الفرعوني ويتم بيعهم كعبيد حيث يٌباع سيد لمُحنط مومياوات بينما يُباع فخر وريتاج للملك خوفو ويقترح عليه فخر بناء هرم باسمه فيقربه الملك ويعينه ككبير مهندسين الملك.

ويقع الملك خوفو الذي يقوم بدوره الفنان محمد ثروت في حب هيلتون رمسيس التي تقدم دورها هنا الزاهد بينما ترفض هيلتون الزواج من الملك.

يعتقد فخر أن شقيقه سيد تم إجراء تجارب التحنيط عليه ويذهب للفرعون فيجده غاضبا بسبب رفض ريتاج الزواج منه وينجح فخر في إقناعها بالزواج من الفرعون لتدخل التاريخ وتفاجأ ريتاج بأن سيد ما زال على قيد الحياة ويتفقوا على أن تطلب الساعات التي ترجع بالزمن بهم كمهر من الفرعون ويتم زفاف ريتاج عروس الشمس للفرعون في حفل مهيب يحييه الفنان محمود الليثي.

نجح فخر وسيد الشحات وريتاج في الهروب من العصر الفرعوني ورجعوا عن طريق آلة الزمن وقام فخر بكسر آلة الزمن لاستخراج الجوهرة فتدمرت الآلة ونجح سيد في سرقة جعران من آثار الفراعنة إلا أنه فوجئ أن القطعة التي سرقوها تساوي 50 جنيها فقط.

وعثر سيد الشحات وفخر على والدهم والذي يؤدي دوره الفنان سامي مغاوري حيث وجدوه مشردا بالشوارع.

وحكى والد سيد وفخر لهما أن أمواله التي سرقها من المقابر خسرها بعدما نصبت عليه إحدى زوجاته واقترحت عليهم ريتاج أن ينصبوا على طليقة والد زوجها ليحصلوا على الأموال منها وبالفعل ذهب إليها سيد الشحات مرتديًا بلوفر عمرو دياب في أغنية "تملي معاك" نظرًا لأن طليقة والده متعلقة بمرحلة التسعينات وما زالت تحب هذه الفترة وتعرف عليها وأخبرها أنه يذهب لمتحف التسعينات الكبير في محاولة للنصب عليها.

ظهور مميز للفنان حميد الشاعري وإيناس مكي

استطاع سيد أن يخدع طليقة والده، ميمي، التي تؤدي دورها (إيناس مكي) بأنه يعرف متحف لفترة التسعينيات، وأخذها إليه، حيث ظهر في المتحف كـ"مالك المتحف"، واسمه إبراهيم إبراهيم نصر، مرتديًا ملابس الفنان إبراهيم نصر.

بينما ظهرت ريتاج وهي متقلدة شخصية الفنانة شيرين سيف النصر، وسمَّت نفسها "شيرين شيرين سيف النصر".

وظهر حميد الشاعري كصديق لـ"ميمي" وحاول مشاركتهم في الأموال التي سيحصلون عليها من النَّصْب، ولكنهم رفضوا، وخدع حميد الشاعري ميمي، وأوهمها بأنه سيقوم بعمل شريط كاسيت لها من فترة التسعينيات، مقابل 2 مليون دولار، وبالتالي رفضت ميمي شراء مقتنيات المتحف من سيد وفخر وريتاج.

ونجح فخر وسيد وريتاج في بيع "قبضة الهلالي" لميمي، مقابل 2 مليون دولار، ولكنهم فوجئوا أن الشيك التي منحتهم إياه "بدون رصيد".

وذهب سيد وفخر وريتاج إلى زعيم العصابة "المعلم عبده السحاوي" الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود، وأخبرهم أنه وجد شقيقتهم "دعاء".

الدخول لعالم الجن والعفاريت

في الحلقة التاسعة من مسلسل الواد سيد الشحات أخبر عبده السحاوي الذي يقوم بدوره الفنان محمد محمود سيد الشحات وشقيقه فخر وريتاج "هنا الزاهد" أن شقيقتهم دعاء موجودة بمستشفى الأمراض العقليه بالعباسية.

وذهب سيد وفخر لمستشفى العباسية ووجدا شقيقتهما ممسوسة من الجن وأخذوها على مسؤوليتهم وذهبوا لدجال وأخبرهم أنها ممسوسة من جن اسمه خالد.

وطلب منهم الذهاب لعالم الجن للاتفاق مع خالد على الخروج من جسد شقيقتهم وبالفعل دخل سيد الشحات وفخر لعالم الجن عن طريق التواليت ذهبوا إلى عالم الجن وبحثوا عن عنوان خالد للاتفاق معه على الخروج من جسد شقيقتهم ليعرفه منها مصير الأموال التي حصلت عليها والتي ترجع زعيم العصابة عبده السحاوي.

ذهب سيد و فخر إلى الجن الذي يسكن جسد شقيقتهم دعاء، والذي يدعى "خالد"، وطلبوا منه الخروج من جسد شقيقتهم وأخبرهم أنه يحبها وينوي الزواج منها ويدخر الأموال لإجراء عملية ليتحول من خلالها إلى إنسان.

فيما سخر من ممثلي "مسرح مصر" وقال لهم إن حمدي المرغني وأوس أوس أصلا من الجن وقاموا بعمل عمليات تحول لأنس، ولم يرضَ خالد الخروج من جسد شقيقتهم وقام سيد وفخر بتخويف خالد ووالده والذي يقوم بدور الفنان حسين حجاج.

في النهاية، توصل سيد لطريقة قام بلبس جسد شقيقه خالد وساوم خالد على الخروج من جسد شقيقتهم قبل خروجه من جسد شقيقه خالد واتفق معه على الخروج بعد توسط أحد دجالي الجن وقام بالتوقيع على قرار بذلك ورجعوا لشقيقته التي أعطت هم الأموال التي كانت بحوزتها وكانت تخفيها منذ سبع سنوات.

أعادت شقيقة "سيد" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهمي، وفخر "محمد عبدالرحمن" الأموال لهم، وقام والدهم "سامي مغاوري" بالنصب عليهم مرة أخرى، وأخذ الأموال وهرب.

ظهور مميز لأكرم حسني في شخصية "سكر الدايب"

وعرفت ريتاج ، أن والدتها ستبيع أرض بقيمة 20 مليون جنيه، وقررت أن تتفق مع سيد وفخر على سرقة والدتها حيث ستضع والدتها الأموال لدى سكر الدايب ابن خالتها "أكرم حسني"، الذي كان يتمنى الزواج من ريتاج من قبل.

وذهبوا جميعا لمنزل سكر الدايب وحلوا ضيوفًا عليه في انتظار إتمام صفقة بيع الأرض، لسرقة الأموال وردها لزعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود".

التعاون مع باسل الكائن الفضائي

أما الحلقة الـ13 من مسلسل "الواد سيد الشحات" حول هرب سيد "أحمد فهمي" وفخر "محمد عبدالرحمن" وريتاج "هنا الزاهد" من سكر الدايب أكرم حسني، بعدما خدعهم وأعطاهم صندوق نحل بدلا من صندوق الأموال الذين كانوا يريدون سرقته، وأثناء هروبهم صدموا كائنا فضائيا.

وأخذوا الكائن الفضائي "أوس أوس" وعرضوه للبيع مقابل 6 ملايين دولار قيمة أموال زعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود" وبالفعل حضرت عصابة خطف الكائنات الفضائية وحاولت سرقته ولكن الكائن الفضائي قاومهم وقام بوضع إصبعه في أذن سيد الشحات ونقل "السوفت" الخاص بالبشر وتجاوب معهم وحدثهم بلغتهم وأخبرهم أن عصابة خطف الكائنات الفضائية خطفت منه زوجته وطلب الذهاب لمدينة الإنتاج الإعلامي، للاتصال بحماته في كوكب المشترى وساعده سيد الشحات وريتاج وفخر مقابل أن يدلهم على مكان "مال قارون".

نجح سيد الشحات "أحمد فهمي" وزوجته ريتاج "هنا الزاهد" وشقيقه فخر "محمد عبدالرحمن" في أن يدخلوا باسل الكائن الفضائي "أوس أوس" لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل أن يرسل رسالة لحماته التي تحرص على الاستماع للمذيع خالد عليش في برنامج "في الكنافة".

وتذهب عصابة خطف الفضائيين للمدينة وتخطف ريتاج، قبل أن يتفق باسل مع سيد، على أن يذهبا للمكان الذي توجد فيه ريتاج عن طريق التتبع عبر الهواتف المحمولة على أن يجد زوجته الفضائية هناك.

وبالفعل يذهب إلى هناك وينجح سيد في خداع العصابة إلى أن يتمكن باسل من تهريبهم وتلاحظ العصابة ذلك وتطلق النار على باسل مما يجعله ينزف الكثير من الملوخية.

ويطلب سيد ملوخية من مطعم البرنس من أجل نقلها لباسل وإنقاذه وبالفعل يتصل باسل بابن خالته ويعطيهم "مال قارون" الذي وعدهم به ويكتشف سيد أن قارون ابن خاله باسم لديه 325 جنيها فقط.

بيومي فؤاد بطل حلقات منتصف الشهر

وفي النهاية يقرر سيد وريتاج وفخر أن يخطفوا الفنان بيومي فؤاد على أن يطلبوا فدية مقابل إطلاق سراحه.

وفي الحلقة الـ 15 من مسلسل "الواد سيد الشحات" اختطف سيد وريتاج وفخر " الفنان بيومي فؤاد، من أجل طلب فدية مالية قدرها 6 ملايين دولار، لردها لزعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود".

وظن بيومي فؤاد، أن عملية اختطافه هي مقلب وأخبرهم أنه لا يملك أموالا كافية لدفع الفدية إلا أن سيد وفخر وريتاج، لم يصدقوه وتواصلوا مع ابنه من أجل أن يدفع فدية والده، إلا أنه رفض وعرض عليهم مبلغ 10 آلاف جنيه فقط كفدية لوالده، ولكنهم رفضوا.

وتقمص بيومي فؤاد، دور أسامة في مسلسل "الرحلة" الذي قام به الفنان باسل خياط، وطلب من ريتاج أن تقوم بدور رانيا التي قدمت دورها الفنانة ريهام عبدالغفور.