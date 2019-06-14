قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس بعد غد الأحد 16 يونيه في السادسة مساء.

وأوضح رشوان، في بيان مقتضب له، منذ قليل، أن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال.