حرص ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اولشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والكاتب الصحفي أيمن الصياد، والدكتور سعد الدين إبراهيم، على حضور عزاء الكاتب الصحفي هاني شكر الله، بمسجد عمر مكرم في التحرير.

وتوفي الكاتب الصحفي هاني شكر الله، الأحد الماضي، عن عمر يناهز 69 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشغل شكر الله منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، بين الأعوام 1991/2005، ثم عمل محررا ورئيس تحرير لموقع الأهرام أون لاين، وشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وكان عضوًا لمجلس تحرير جريدة الشروق، ومن مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فضلًا عن تأسيسه للمركز العربي الأفريقي للأبحاث.