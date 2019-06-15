قال الفنان إبراهيم نصر، إنه يعمل حاليا على كتابة برنامج جديد له باسم "بومبة وصاحبتها"، مضيفا: "هتبقى زي زكية زكريا وهتضربها كمان".

وأضاف "نصر" خلال استضافته برنامج "إنبوكس" والمذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن البرنامج الجديد سيتكون من 30 حلقة يعمل حاليا على كتابتها "بتتكتب بقالها سنة ونص دلوقتي"، موضحا أن يسعى دائما إلى التغيير والتطوير من شخصيات المقالب في الشوارع المصرية.

وكانت "الوطن" قد انفردت بتصريح من إبراهيم نصر بأنه بعد العيد سيبدأ في تصوير عمل جديد سيعود من خلاله للجمهور مرة أخرى، وهو عبارة عن مسلسل كوميدي بعنوان "الخالة بومبة وصحبتها"، وأنه سيقدم خلاله شخصية جديدة، مؤكدا أن الجمهور سيحب هذه الشخصية مثلما أحب شخصية "زكية زكريا".

وعن فكرة عودته مرة أخرى لبرنامج "الكاميرا الخفية"، قال "نصر" إنه في بعض الأوقات تأتي إليه فكرة العودة لهذه البرامج، موضحا أنه من المحتمل أن تشهد السنوات المقبلة عودته مرة أخرى لهذه البرامج.