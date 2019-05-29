قال أشرف شيحة الخبير السياحي وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه جرى توقيع عقد اتفاق مع عدد من شركات السياحة الجزائرية والمغربية والماليزية والبريطانية وبالتنسيق مع الوكلاء السعوديين لتنفيذ برنامج سياحي جديد يضم "مصر والسعودية"، اليوم بالسعودية.

وأضاف أن شركات السياحة المصرية تنفذه لجميع مسلمي العالم، ويشمل قضاء المعتمر بضعة أيام في الأماكن السياحية بمصر قبل سفره لقضاء مناسك العمرة، لكي تحقق مصر أكبر استفادة اقتصادية من صدور تأشيرة العمرة الإلكترونية التي ألغت الفواصل بين الدول، وأتاحت الحصول على التأشيرة لكل من يرغبها.

وأكد شيحة، لـ"الوطن"، أن البرنامج الجديد سيساعد على انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وجعلها نقطة ارتكاز لجميع معتمري العالم ، داعيًا الشركات السياحية المصرية للمشاركة في تنظيم هذا البرنامج الذي سيضمن رواجا سياحيا طوال العام خصوصًا بعد أن أصبح موسم العمرة يبلغ نحو 10 أشهر من العام.

وأوضح شيحة أن تلك البرامج ستتراوح مدتها ما بين أسبوع وحتى 15 يوما مقسمة بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه سيجرى وضع برنامج خاص للأماكن الأثرية والدينية التي سيزورها المعتمر خلال وجوده بمصر قبل توجههه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.