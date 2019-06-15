"الهلالي" يعلق على فتوى "الشعراوي" بقتل تارك الصلاة: مستمدة من الفقهاء

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المجتمع المصري أصبح في أمس الحاجة إلى التعامل بخلق حسن مع الأحياء والأموات ولا يجوز التطاول على الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الهلالي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القرأن الكريم لم يفسره أحد؛ حتى عندما اجتهد الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسيره إياه لم يطلق عليه لقب تفسير ولكنه أطلق عليه "خواطر"، وذلك لكونها اجتهادات منه في آراءه وأفكاره، موضحا أن فتاوى الأمام الشعراوي كانت مستمدة من رأي الفقهاء وتتواجد في الأساس بكتب الفقه القديمة وتدرس بالمدارس الفقهية.

وأكد أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر أن فتوى "الشعراوي" بقتل تارك الصلاة مستمدة في الأصل من جمهور الفقهاء بكل آسف، مشيرا إلى أن تلك المسائل منها ما يؤدي لفتنة طائفية، مثل قتل لغير المسلم أو حرب غير المسلمين، موجود بالأساس بكتب المذاهب ويؤخذ منها ويرد، وكل ما ذكره الشيخ الشعراوي مذكور في كتب المذاهب.