أكد تحالف دعم الشرعية باليمن استهدفه لأهدافا عسكرية نوعية في صنعاء، حيث استهدف الهجوم منظومات للدفاع الجوي يستخدمها الحوثيين.

وأكد التحالف أن التدمير جاء لأهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي، موضحا أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين .

وناشد المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء، وأمس الجمعة، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

وبيّن أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".كما أكد المالكي حق الرياض "المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، بحسب موقع "العربية".