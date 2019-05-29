أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانا حول منع أحمد مجاهد لفريق قناة "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع الجوي، رغم الحصول على التصريحات اللازمة.

وجاء نص البيان على النحو التالي: "فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوي رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن السيد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، والذي تصادف وجوده في مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت، ومنع فريق التصوير من استكمال مهمته، التي تصب فى مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتساهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر في إفريقيا والعالم.

اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل السيد أحمد مجاهد جرى عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح، التي حصلت عليها تايم سبورت، إذ قامت القناة بتصوير خمسة ستادات أخرى هي ستادات القاهرة والكلية الحربية والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير ستاد الدفاع الجوي.

وإزاء هذا الموقف غير المبرر من أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، تعرب الشركة عن استيائها من هذا الحدث، وتتساءل عن موقف اللجنة المنظمة واتحاد الكرة من هذا الإجراء، كما تعلن عن: أولا – تعليق تصوير ستاد الدفاع الجوي لحين تقديم توضيح رسمى من اللجنة المنظمة للبطولة، ثانيا- وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة حتى توضيح موقف عضو اتحاد الكرة من تصوير ستاد الدفاع الجوي، لحين توضيح الأمر بشكل نهائى وتحديد الصلاحيات، وننتظر النتائج".