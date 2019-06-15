قال تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن ميليشيات حزب الله قد كثفت عملها أنشطتها بخارج الحدود الجغرافية اللبنانية، حتى وصلت لمختلف مناطق الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إحباط المؤامرات التي خططت لها ميليشيات حزب الله في 3 قارات، هي أميركا الجنوبية وآسيا وأوروبا، متوقعا مخططات أخرى في أميركا الشمالية.

فيما لم تعد الميليشيات الذراع العسكرية الإيرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن فقط، بل رُفعت بصماتها أيضا في دول كثيرة بتجارة المخدرات والتورط في أنشطة إرهابية، بينما ذهبت "فورين بوليسي" لأبعد من ذلك، إذ توقعت وصول أنشطة ميليشيات حزب الله اللبناني المشبوهة إلى الولايات المتحدة نفسها، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأكد التقرير أن استراتيجية ميليشيات حزب الله اعتمدت على جمع الأموال وغسيلها من كندا وصولا إلى مدينة ميامي، في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات الأميركية، بينما كشفت الصحيفة التحقيقات مع "علي كوراني"، المجند من قبل ميليشيات حزب الله بنيويورك، لمعلومات مقلقة بشأن حجم نشاط وعمليات حزب الله في الولايات المتحدة وكندا، وخططه لشن هجمات فيهما.

ووجهت السلطات الأمريكية إلى كوراني تهمة مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ومكاتب الخدمة السرية الأميركية، ومطار جون كنيدي، ويقول التقرير إن ميليشيات حزب الله أوفدت كوراني أيضا إلى الصين، حيث كلفته بشراء مواد كيماوية تستخدم في صنع القنابل، ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي كوراني بأنه "بن لادن لبنان".