انطلقت رحلات قطارات مترو مصر الجديدة، بعد افتتاح المحطات الجديدة رسميا صباح اليوم السبت، حيث انطلق أول قطار حاملاً الركاب في تمام الساعة 5.15 صباحا، وذلك بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة تصل إلى حوالى 6.2 مليار جنيه، حيث يشمل المشروع إضافة 3 محطات جديدة للخط الثالث تبدأ من "هارون" و"ألف مسكّن" حتى "نادي الشمس"، بمصر الجديدة بطول 4 كم.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق، إن تم الانتهاء من التشغيل التجريبى للمشروع بدون ركاب والاطمئنان إلى سلامة وإجراءات الأمان للمشروع قبل انطلاق أول قطار بالركاب فى الخامسة والنصف صباح اليوم من نادى الشمس بمصر الجديدة فى اتجاه العتبة، كما مقرر يكمل القطار الذى انطلق من العتبة رحلته من محطة الأهرام بمصر الجديدة فى اتجاه نادى الشمس.كانت الهيئة القومية للأنفاق أشارت إلى أنه جاري العمل بمحطة هليوبوليس المدرجة ضمن مترو مصر الجديدة التى سيعبرها القطار ولن يتوقف بها، حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المقبلة.

والجزء النفقي الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو المعروف باسم مترو مصر الجديدة شارك فى تنفيذه 9 شركات عالمية ومحلية بتكلفة إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا و257 مليون يورو بدون قيمة القطارات التى ستعمل خلال هذا المشروع، وهذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، وبدأت أعمال تنفيذ هذا الجزء في 2 يوليو 2015.