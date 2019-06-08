"مترو الأنفاق": ننسق مع كل الجهات المعنية لتيسير تحركات طلاب الثانوية

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن هناك تنسيقًا كبيرًا مع كل الجهات المعنية لخدمة طلاب الثانوية العامة وتسهيل تحركاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc": "وضعنا جدول تشغيل دقيق للغاية واستعدينا بنشر فرق طوارئ وصيانة لمواجهة أي عطل طارئ، وتم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ونسقنا مع هيئة الإسعاراف المصرية وتم التنسيق للجاهزية في حالة وقوع أي طارئ ووفرنا كل المعدات اللازمة لهم".

وانطلقت اليوم السبت 8 يونيو 2019 امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.