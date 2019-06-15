استمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 15 يونيو الحالي، كالتالي:

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة 18.86 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

كما سجل سعر اليورو في بنك بلوم 18.91 جنيه للشراء و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي 18.84 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.86 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.82 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع.