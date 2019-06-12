سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، 12 يونيو، في عدد من البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.92 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.89 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق 18.89 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 18.88 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

كما سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 18.87 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.80 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع.