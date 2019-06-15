قال اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الإفريقية، إن الأزمة السودانية تمر بانفراجة بعد الوساطة الإثيوبية وزيارة المبعوث الأمريكي.

وأضاف "عبد الوحد" في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة العسكرية السودانية مؤسسة وطنية، ووقفت بجوار الشارع من منطلق حماية الوطن، ولابد من جلوس الطرفين في السودان على مائدة المفوضات مرة أخرى، خاصة أن السودان يشهد نوعين من الحراك، أولهما شعبي متمثل في قوى الحرية والتغيير، وحراك آخر سياسي يتمثل في عملية المفاوضات السياسية، وهذه المرحلة تتطلب الكثير من الحكمة وضبط النفس.

وتابع "عبد الواحد" أن مرحلة بناء الثقة بالسودان تستلزم العديد من الإجراءات، منها التزام الطرفين بعدم التصعيد وعدم التراشق الإعلامي والالتزام بالبنود التي تم الاتفاق عليها من قبل.