التعليم العالي: نتابع أوضاع الطلاب المصريين في السودان

كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ الوزارة وجميع قياداتها والملحق الثقافي المصري في السودان بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المصرية، في متابعة مستمرة لأوضاع الطلاب المصريين في السودان، مؤكدا أنّ جميع الطلاب الموجودين في السودان بحالة جيدة وبخير وفي أمان تام.

من جانبه، قال أحمد سعدون الطالب بكلية هندسة الفاربي بالسودان، إنّ الإدارات السودانية أعلنت قبل أيام تعليق الدراسة في الجامعات والكليات السودانية، نظرا للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مؤكدا أنّ هناك عددا كبيرا من الطلاب المصرين عادوا إلى مصر حفاظا على أنفسهم وخشية وقوع أحداث شغب.

وطالب سعدون في تصريح لـ"الوطن"، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة التدخل وإيجاد حلول بديلة للطلاب المصريين في السودان بنقلهم إلي مصر، مؤكدا أنّه منذ بداية المظاهرات في السودان والطلاب المصريين مشتتين بين مصر والسودان: "من وقت المظاهرات لا بنذاكر ولا نعرف شيء عن التيرم التاني، وشكلها السنة هتضيع علينا".

يذكر أنّ السودان تشهد منذ أسابيع حالة من عدم الاستقرار، أثرت على سير العملية التعليمية.