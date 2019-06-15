شهدت مكاتب الاشتراكات بمحطات الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة منذ قليل، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لعمل الاشتراكات الشهرية، خاصة بعد تحريك أسعار قطارات الخط الثالث على النحو التالي: 9 محطات بـ5 جنيهات، و16 محطة بـ7 جنيهات، وما يزيد عن 16 محطة بـ10 جنيهات.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة تسير بصورة منتظمة، كما أن جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي، موضحا أنه لا توجد أي معوقات مع انطلاق أول رحلات القطارات بالمحطات الجديدة، لافتا إليى أن الخط الثالث سيقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب.

وقال "عبدالهادي" لـ"الوطن"، إن اشتراكات الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب، ستكون على النحو التالي:

- 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 50% على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيها بدلاً من 1260 جنيها، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

- 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 58%، على أن يصبح سعر الاشتراك 760 جنيها بدلا من 1800 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

-أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفض بنسبة 45%، على أن يصبح سعر الاشتراك 1000 جنيه بدلا من 1800 جنيه، وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشا بدلا من 10 جنيهات، مع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.