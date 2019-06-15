واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها بقيمة 3 جنيهات، صباح اليوم، إذ سجّل عيار 24 نحو730 جنيهًا مقابل 717 جنيهًا، أمس.

وسجّل العيار 21 نحو 630 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 540 جنيهًا، ويباع الجنيه الذهب بـ5 آلاف جنيه و40 جنيها.