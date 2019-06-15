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«أفيشات» أفلام العيد: «كازابلانكا» تميز

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"كان" السينمائي يحدد موعد دورته الـ73

"كان" السينمائي يحدد موعد دورته الـ73

جامعة سوهاج تواصل تجهيزاتها لوحدتي الحالات الحرجة وكلى الأطفال

جامعة سوهاج تواصل تجهيزاتها لوحدتي الحالات الحرجة وكلى الأطفال

صدمة بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعد الاستاتيكا

صدمة بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعد الاستاتيكا

عبدالغفار يستعرض تقريرا حول إنشاء الغرفة النظيفة بـ"بحوث الإلكترونيات"

عبدالغفار يستعرض تقريرا حول إنشاء الغرفة النظيفة بـ"بحوث الإلكترونيات"

الثلاثاء.. "القومي للبحوث الاجتماعية" يستعرض معدلات الزيادة السكانية

الثلاثاء.. "القومي للبحوث الاجتماعية" يستعرض معدلات الزيادة السكانية

هدوء في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف.. و15 مرشحا للفوز بـ7 مقاعد

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"السيسي والمنتخب".. دعم قبل البطولات وتهنئة بعد الفوز

"السيسي والمنتخب".. دعم قبل البطولات وتهنئة بعد الفوز

«رحمة» تواجه «الثانوية العامة» من أعلى كرسى متحرك: «البركة فى بابا»

«رحمة» تواجه «الثانوية العامة» من أعلى كرسى متحرك: «البركة فى بابا»

دورة تدريبية لاجتياز مقابلة القبول بالمدارس:10 أسئلة متوقعة وإجاباتها النموذجية بـ١٠٠ جنيه

دورة تدريبية لاجتياز مقابلة القبول بالمدارس:10 أسئلة متوقعة وإجاباتها النموذجية بـ١٠٠ جنيه

مبادرة لاكتشاف مواهب بدور الأيتام: أول الغيث «كورة»

مبادرة لاكتشاف مواهب بدور الأيتام: أول الغيث «كورة»

أهالى الهرم يواجهون الناموس بالفحم والشيح: أين أنتِ يا «عربية الرش»

أهالى الهرم يواجهون الناموس بالفحم والشيح: أين أنتِ يا «عربية الرش»

مبادرات تثقيفية لمكافحة الفساد: «بلّغ وما تخافش»

مبادرات تثقيفية لمكافحة الفساد: «بلّغ وما تخافش»

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