غضب بين الأهالي وإنهيار الطلاب من امتحان الإستاتيكا "هو الوزير عايز إيه".

أثارت صعوبة امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الإستاتيكا" لشعبة علمي الرياضيات، العربي والإنجليزي، غضب كبير بين الأهالي الذين تأثروا أمام انهيار الطلاب بعد شكاوى متعددة من صعوبة الامتحان وتزايد كم الأسئلة.

ورفض عدد كبير من الطلاب الحديث نتيجة سوء حالتهم النفسية وكثرة البكاء، مكتفين بعبارات "هي الوزارة عايزة مننا إيه".

وقالت هدير محمد والدة الطالب عبد الهادي عبد المنعم، "وجه ابني قبل خروجه من سور مدرسته أوحى لي بصعوبة الأسئلة وبعد أن سألته قال لي صعب جدا وطويل مش عارف مصيري إيه وانخرط في البكاء".

وطالبت ولى الأمر، وزير التربية التعليم، بمراعاة توزيع الدرجات الخاصة بالمادة خاصة وأن الشكوى عامة من جموع الطلاب.

وأكدت الطالبة رضوى رضوان، أن الامتحان غير متوقع وصعب وبه أسئلة متعددة غير مباشرة قائلة، "18 سؤال على ساعتين زمن مش كتير، والوزير خالف وعده لنا بأن الامتحان سيأتي سهل ومباشر ومن كتاب المدرسة، أشعر بأن مستقبلي اتحطم اليوم بعد عدم قدرتي على الحل الجيد وترك أسئلة دون حل".

وقال إبراهيم عيسى علي ولي أمر الطالب ماجد ، "حرام كده، لماذا الإصرار في التعنت مع الطلاب، امتحان 18 سؤال ولا واحد فيهم مباشر".

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، أنه جرى رصد حقيقي لحالات انهيار وغضب بين الطلاب جراء صعوبة الامتحان، دون رصد مخالفة غش أو تعدي على اللوائح المقرر اتباعها، مؤكدا أن الوزارة تستجيب على الفور لشكوى الطلاب والتي تجعل منها مؤشر دقيق لمراعاة التصحيح وإعادة توزيع الدرجات.