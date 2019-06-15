شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة لمنع أي تلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ومحاربة تهريب المواد البترولية المدعمة للإتجار بها في السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جرى تحرير محضر لإحدى محطات الوقود بقرية بني هلال التابعة لمركز القوصية بناء على شكوى المواطنين بامتناعه عن البيع للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح غير المشروع، مؤكدا على اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار أو الإتجار بالمواد البترولية المدعمة في السوق السوداء.

وأضاف محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه جرى شن عدة حملات مكبرة على قرى ومراكز المحافظة للمرور على معظم محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتبين ان معظمها يزاول نشاطه والبيع بالأسعار الرسمية والقليل من المحطات يتعامل في السوار فقط أو البنزين فقط وتم التأكد من عدم وجود أي كميات أخرى بالخزانات.

ولفت إلى أنه جرى تحرير محضر بإحدى العهد الباطنية بقرية بني هلال بمركز القوصية لامتناعه عن البيع للمواطنين وتم التحفظ على الكميات الموجودة بالخزان وتم تحرير محضر بالمخالفة لصاحب المحطة المدعو "أ. م" وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 لحجبه كمية من المواد البترولية وامتناعه عن بيعها للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح جراء ذلك.

وذكر أنه جرى التنسيق مع مباحث التموين ومسؤولي الإدارارت التموينية للتأكد من كميات المواد البترولية المنصرفة أمس الجمعة وتبين أنه جرى صرف كميات كبيرة من السولار تعدت المنصرفات اليومية وهي مليون وخمسمائة ألف لتر يوميا وحوالي 800 ألف لتر بنزين بمختلف أنواعه وبالرغم من زيادة الإقبال على محطات تمويل السيارات من المواطنين إلا أن الزيادة في الكميات المنصرفة غطت الاحتياجات الفعلية للمواطنين.