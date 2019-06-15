تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى تبدأ غدا 16/6/2019 فاعليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع مودة، وسيتم من خلاله تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام في المركز الأوليمبي بالمعادي، صرحت بذلك رمزة حسين مدير مشروع مودة وأكدت مديرة المشروع أن المتدربين سيتلقون تدريباً حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعي بها للحفاظ على الروابط الأسرية.

ذكرت أن البرنامج التدريبي سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية في الحفاظ علي الأسرة، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظري للتدريب.

وذكر أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي للمشروع، أن المرحلة الأولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج، وأسفر التدريب وفقاً لما ذكره عبد العزيز إلى الوصول إلى توعية 21 طالب وطالبة بالجامعات المختلفة.

وأضاف عبد العزيز، أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق التي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنوياً بمتوسط 542 حالة يومياً وأن مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.