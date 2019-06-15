تسبب ماس بالعداد الكهربائي، اليوم السبت، في اندلاع النيران بمنزل بلدي بقرية في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد بتفحم بعض محتويات منزل بمركز الفرافرة دون خسائر بشرية.

وتبين اندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد مبني من الطوب اللبن على مساحة 300 متر مربع، بقرية أبو الهول بمركز الفرافرة، أسفر عن تفحم سقف المنزل وبعض الأثاثات الخشبية، والأجهزة الكهربائية دون خسائر بشرية.

وكشف محضر الواقعة، أن سبب اندلاع الحريق ماس في العداد الكهربائي للمنزل، وحرر المحضر رقم 567 إداري مركز الفرافرة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.