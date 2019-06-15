لقيت طبيبة صيدلانية مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من الدور الثالث بمنزلها الكائن بمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الراعي الصالح، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد بسقوط طبيبة صيدلانية تدعى "ر. م. ا" 36، عاما، من الطابق الثالث بمنزلها، وتعمل مديرة لصيدلة بمركز سمالوط.

بسؤال أهل المتوفية قرروا في محضر الشرطة أنها سقطت من الدور الثالث وأصيبت بكسور ونزيف حاد بالمخ وجرى نقلها لمستشفى الراعي الصالح إلا أنها توفيت عقب دخولها المستشفى مباشرة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات حول الواقعة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وجرى إخطار الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.