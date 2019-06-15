غدا.. مائدة مستديرة بمركز النيل لمواجهة الهجرة غير الشرعية بالقليوبية

ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات ظهر غدا الأحد، مائدة مستديرة حول الهجرة غير الشرعية وأليات المواجهة لتوحيد جهود الأجهزة الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة القليوبية، للتصدي لهذه الظاهرة، وتنمية الوعي بمخاطرها في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقها مركز النيل للإعلام لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتنمية الوعي بجريمة الإتجار بالبشر في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 15 يوليو القادم.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، إن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، بهدف مد جسور التعاون بين الأطراف الوطنية الحكومية وغير الحكومية، والأطراف الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية، ورفع الوعي العام بهذه القضية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحتها.

وأضاف مدير الإعلام، أنه سيتم استعراض الدراسة التي أصدرها المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية للشباب المصري في جلسة الغد أمام الشركاء"، حيث أنها درست أبعاد متعددة من العوامل المرتبطة بالظاهرة، ورصدت كافة الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت الدراسة أن الهجرة غير الشرعية من المشكلات التي تمس الأمن القومي المصري، لما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية وأثار نفسية واجتماعية كبيرة.