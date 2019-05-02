نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، حلقة نقاشية حول شبكات التواصل الاجتماعي وصناعة الرأي العام، بمشاركة شباب الإعلاميين والصحفيين من أبناء محافظة القليوبية.

وقالت الدكتورة إيناس الشيخ، الأستاذ بأكاديمية الشروق، إن زمن احتكار القنوات والإذاعات الرسمية، والجرائد والصحف الورقية للمشهد الإعلامي ولى وانتهى، وانقضى عهد صناعة وتشكيل الرأي وتوجيهه من طرف تلك المكونات، فبات الزحف التكنولوجي حقيقة جديدة، أفرز ثورة إعلامية ضخمة، فكانت بذلك مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من أبرز تجلياتها.

وأضافت أن هناك حروب بالوكالة أصبحت تدار على ساحات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، فصارت مجموعة من الجماعات السياسية وبعض القوى الداخلية والخارجية، تخصص أو توظف مجموعة من الكتائب الإلكترونية التي تسخر تقنياتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لنشر بعض الأفكار المعينة، أو مواجهة بعض خصومها على واجهة الساحة الإعلامية.

وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، إن "الميديا" الاجتماعية (منصات شبكات التواصل الاجتماعي) ليست كلها إيجابيات، بل فيها جوانب سلبية على قدر كبير من الخطورة؛ فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مكانا لنشر الشائعات والأخبار المفبركة، أو غير الدقيقة، وهو ما يؤدي إلى خلق توترات اجتماعية، واقتصادية في بعض الأحيان، ما يترك أثرا سلبيا في صناعة الرأي العام المحلي والدولي.