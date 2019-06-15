أعرب النجم ياسر جلال عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل "لمس أكتاف" المعروض في السباق الرمضاني الماضي، مؤكدا أن "النجاح يرجع للكيميا الكبيرة التي جمعت فريق عمل المسلسل".

وبخصوص الابتعاد عن السينما في الفترة الأخيرة، أوضح ياسر لـ"الوطن"، أن التحضير للمسلسلات يأخذ وقتا طويلا وهذا سبب من أسباب ابتعاده عن السينما الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيركز خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عمل سينمائي.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، محمد عز، ومن إخراج حسين المنباوي.