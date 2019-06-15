تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، بالإشتراك مع الطب البيطري، من ضبط سيارة، محملة بـ645 كجم لحوم مفرومة، و"مصارين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة مشتركة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم ف أ ص 7894، قيادة "أحمد. م. ع" 21 سنة، سائق ومقيم بالجيزة، وبرفقته "محمد. ح" 26 سنة، عامل ومقيم بمركز يوسف الصديق، محملة بـ645 كجم لحوم مفرومة و"مصارين" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 16199 لسنة 2019 م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.