النائب حسن عمر: زيارة الرئيس للمنتخب أقوى دعم للفوز باللقب الأفريقي

ثمن النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته بإستاد الدفاع الجوي، واصفا الزيارة بأنها أقوى دافع للفوز باللقب الأفريقي.

وأضاف حسن عمر، في بيان له اليوم، أن على الفريق المصري، الأخذ بكل جدية لما قاله الرئيس لهم، من أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

كما أشار النائب، إلى أن زيارة الرئيس للمنتخب، تمد الفريق بالقوة وتدفعه إلى بذل كل الجهد للوصول إلى لقب البطولة الأفريقية.

مشيرا إلى أنه يتضامن مع مطالبة الرئيس لأعضاء المنتخب الوطني بأهمية إدراك المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يبذل جميع أفراد المنتخب أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.